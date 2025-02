Ilgiorno.it - Treni in Lombardia, le aggressioni al personale sono diminuite del 50%. Calano anche i furti ai passeggeri

innonsicuri? Non è cosi guardando i numeri pubblicati nell’ultimo report di Fs sulla sicurezza. Nel 2024 lealferroviariodel 38%, passando dalle 26 del 2023 alle 16 del 2024. Dati incoraggiantinel primo mese del 2025, con un decremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Iai viaggiatoridiminuiti del 24% in tutta la regionee nella sola stazione di Milano Centralediminuiti del 40%. Inoltre, cresce la Customer Satisfiction del 6,3% per le stazioni Lombarde e del 4% per la stazione di Milano Centrale. Questi i dati emersi dagli ultimi report di FS Security, la società del Gruppo FS Italiane dedicata a garantire livelli sempre più elevati di protezione in tutte le aree ferroviarie, sia per iche per i dipendenti, operando in stretto coordinamento con le forze dell’ordine.