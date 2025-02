Quotidiano.net - Tremonti sui Dazi di Trump e la Ue: “Togliere subito il voto all’unanimità. Solo così l’Unione può salvarsi”

Roma, 28 febbraio 2025 – Donald, ie le guerre in corso, la Russia, l’Europa, la Cina, la globalizzazione in crisi, il nuovo e il vecchio mondo. C’è quello che vediamo sotto gli occhi, ma c’è anche l’origine del disordine attuale e, in parte, anche quello che dovremmo fare nell’ultimo libro di Giulio, “Guerra o pace” (edito da Solferino). A che punto siamo? “Il mondo è ancora globale – spiega, oggi alla guida della Commissione Esteri della Camera –. Dagli oceani alla rete il mondo è rimasto globale come era stato. È terminata, però, la utopia della globalizzazione e questo è il fattore che produce l’effetto del disordine. Utopia vuol dire assenza di luogo e la utopia della globalizzazione, grosso modo, si identificava con il mercatismo: l’idea che il mercato fosse sopra, fabbrica perfetta del bene, e tutto il resto fosse sotto: Stati, popoli, politica”.