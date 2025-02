Ilrestodelcarlino.it - Travolta a 14 anni sulle strisce pedonali della Statale Adriatica

Altidona (Fermo) 28 Febbraio 2025 – Una ragazza di 14è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona, a seguito dei traumi riportati dopo essere stata investita da un’auto. La 14enne stava attraversando la stradanel trattoa Marina di Altidona, in compagnia di un’amica. Erano le 20 circa, quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un’auto che stava viaggiando in direzione nord. Nell’impatto la ragazza è stata scaraventata a terra battendo violentemente sull’asfalto, riportando vari traumi. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 eCroce Verde Valdaso che ha ritenuto necessario il trasferimento14enne all’ospedale Torrette di Ancona. Illesa l’amicaragazza ferita.