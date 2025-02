Fanpage.it - Trattare da soli o rispondere insieme al resto d’Europa? Il governo si divide di fronte ai dazi di Trump

Il presidente Usaha annunciato l'intenzione di imporredel 25 percento sui prodotti in arrivo dall'Europa. Nella maggioranza dic'è chi chiede una risposta comune della Ue alle minacce die chi invece pensa che l'Italia debbada sola con il tycoon Usa, per scongiurare le tariffe sulle proprie merci. Il ministro dell'Economia Giorgetti si è schierato a favore di questa seconda opzione. Mentre la premier Meloni per ora rimane in sileznio.