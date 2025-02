Nerdpool.it - Trapezium: è disponibile in streaming solo su Crunchyroll

Dall’acclamato studio di animazione giapponese CloverWorks, che ha prodotto SPY x FAMILY, My Dress-Up Darling, BOCCHI THE ROCK! e Horimiya, il film drammatico sulle idol popè ora insu.Basato sul romanzo originale di Kazumi Takayama, il filmè diretto da Masahiro Shinohara (Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3 Counterattack Arc), con una sceneggiatura scritta da Yuko Kakihara (Buddy Daddies; Blue Box). La sinossi ufficiale di La liceale Yu Azuma farà di tutto per diventare una idol. Ha persino giurato di stare lontana dai social media e promette di non trovare un fidanzato. Pronta a trasformare il suo sogno in realtà, decide di trovare altre tre ragazze provenienti dai quattro angoli della sua città per formare un gruppo di idol.