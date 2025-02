Thesocialpost.it - Trapani, attende referto istologico da 4 mesi: ex infermiere muore d’infarto prima di conoscere i risultati

Paolo Robino, 74 anni, exdi Salemi, in provincia di, ha perso la vita senzal'esito del suo esame. L'uomo aveva subito un'operazione per l'asportazione di un tumore il 24 settembre 2024 presso l'ospedale di Marsala, ma isono arrivati solo dieci giorni dopo la sua morte, avvenuta per infarto il 13 gennaio 2025.Emergenza arretrati nei laboratoriIl caso di Paolo Robino mette in evidenza una situazione critica nei laboratori di Anatomia patologica dell'Asp di. Attualmente, negli ospedali del capoluogo e in quello di Castelvetrano, si registrano quasi tremila esami istologici arretrati.