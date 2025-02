Dayitalianews.com - Tragico volo dal settimo piano. La vittima è un 60enne professore pontino. Si indaga sulle cause della tragedia

Un episodio drammatico si è verificato questa mattina a Latina, in via Giustiniano, nei pressi del Tribunale. Un uomo di 60 anni, insegnante in un liceocittà, ha perso la vita dopo essere precipitato dalpropria abitazione.Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, ma per lanon c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.Sul posto Carabinieri e Vigili del FuocoOltre al personale medico, sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato la caduta dell’uomo e le autorità stanno raccogliendo elementi utili a fare luce