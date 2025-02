Lanazione.it - Tragico incidente, muore in moto a 17 anni

Capannori (Lucca), 28 febbraio 2025 – Tragedia in serata a Capannori. Un ragazzo di 17ha perso la vita in unstradale. È successo intorno alle ore 20 in via di Piaggiori a Segromigno. In base alle prime informazioni, il giovane era in sella a unaquando per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con un’auto, una Fiat Panda condotta da un settantenne. L’impatto è stato violentissimo e il ragazzo è stato sbalzato a terra. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Misericordia di Montecarlo con un’ambulanza con medico a bordo. Purtroppo però per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nel violentissimo scontro. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’