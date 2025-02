Lanazione.it - Tragico incidente, muore a 17 anni

Capannori (Lucca), 28 febbraio 2025 – Tragedia in serata a Capannori. Un ragazzo di 17ha perso la vita in unstradale. È successo intorno alle ore 20 in via di Piaggiori. In base alle prime informazioni si tratterebbe di uno scontro tra scooter e auto. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Misericordia di Montecarlo. Purtroppo però per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’. Ancora una vittima sulle strade di Capannori. Solamente venti giorni fa un altromortale. Un giovane di 33in sella alla sua bicicletta è deceduto dopo uno scontro con un’auto che l’ha tamponato in mezzo alla carreggiata nella strada che porta al casello autostradale di Capannori.