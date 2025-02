Ilgiorno.it - Tragedia sul monte Rabbioso. Precipita dal sentiero. Muore pensionato di 68 anni

Leggi su Ilgiorno.it

È caduto per 40 metri in una zona impervia e rocciosa. Così ha perso la vita un 68enne di Bergamo. La disgrazia ieri, intorno alle 13, sul, tra Val Brembana e Val Serina, a oltre mille metri di quota, nella frazione di Pregalleno, a San Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava con il fratello e due amici, per un’escursione. Nella discesa si erano divisi: stavano tornando dal percorso che porta al Pizzo di Spino e si sarebbero dovuti ritrovare dove avevano parcheggiato l’auto. In tre sono andati da una parte (compreso il fratello del deceduto) e il 68enne da un’altra. Intorno a mezzogiorno si erano sentiti via telefono e l’uomo aveva detto che, dalla posizione in cui si trovava, vedeva il paese dall’alto. Una telefonata rassicurante. In tre sono arrivati all’auto parcheggiata, come da programma; ma all’appuntamento mancava il 68enne.