Tragedia nel Napoletano | rogo in appartamento muore una donna

Un incendio ha devastato unin via Starza, nel rione De Gasperi di Giugliano in Campania. Unadi 64 anni ha perso la vita tra le fiamme. Ilè scoppiato nel pomeriggio e in pochi minuti ha avvolto l’abitazione.Leggi anche:del Natisone: le vittime potevano essere salvati in sei minuti. Che cosa è successoI vicini tentano di salvarlaIl fumo denso ha attirato l’attenzione dei vicini. Alcuni hanno provato a entrare nell’per aiutare la, che aveva difficoltà motorie, ma il calore e le fiamme hanno reso impossibile il salvataggio.Nell’abitazione si trovava anche la sorella della vittima. Ha riportato lievi sintomi di intossicazione, ma è riuscita a mettersi in salvo.Una famiglia amata da tuttiIl quartiere è sotto shock. Laviveva da sempre in quella casa ed era conosciuta e stimata da tutti.