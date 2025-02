Frosinonetoday.it - Tragedia in strada, perde il controllo della bici si schianta su un muro e muore

Leggi su Frosinonetoday.it

Una morte orribile, quella toccata ad un uomo residente a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, centro in provincia di Frosinone. L'uomo mentre percorreva con la sua bicicletta una discesa in località Civitella, ha improvvisamente perso ildue ruote, forse per un guasto.