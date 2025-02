Thesocialpost.it - Tragedia in Italia: studente vola giù dalla finestra della scuola, è dramma

improvviso in: unoè cadutodi unasuperiore in vialeRepubblica a Prato. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Ora si indaga per capire cosa sia successo e perché.Leggi anche: Hacker russi contro Mattarella: in tilt il sito del QuirinaleStando alle prime informazioni, verso le 8, poco dopo l’inizio delle lezioni, unodi 18 anni sarebbe caduto da unadel secondo pianocadendo nel cortile interno. Subito è stato lanciato l’allarme e in poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Sarebbe stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il giovane all’ospedale fiorentino di Careggi.Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito molto gravi perché il 18enne ha riportato diverse lesioni.