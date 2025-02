Thesocialpost.it - Tragedia in Italia: la professoressa si accascia sotto gli occhi degli alunni, terribile

Unasi è consumata all'Istituto Professionale Maffeo Pantaleone di Frascati, nel comune dei Castelli Romani, dove una docente di 49 anni, Jllen Camugino, è deceduta dopo aver accusato un malore nella sala professori. I tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, accorso prontamente sul luogo, sono risultati vani, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Il malore si è verificato intorno alle 10.30, quando la docente si è allontanata per andare in bagno, lamentando un generale senso di malessere. Poco dopo si èta nell'aula dei docenti, dove è stata prontamente soccorsa dai colleghi.