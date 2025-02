Thesocialpost.it - Tragedia del Natisone: le vittime potevano essere salvati in sei minuti. Che cosa è successo

Maurizio Stefanizzi, avvocato delle famiglie delle tre giovanitravolte dalla piena del, non ha dubbi: “Per salvare i ragazzi, l’elicottero avrebbe impiegato solo duea testa, con verricello e ciambella, se fosse stato attivato in tempo utile. Dunque in seitutti sarebbero stati”.Leggi anche: Gli audio dei ragazzi morti nel, il vigile risponde a Patrizia: “Ancora lei?”I carabinieri hanno ricostruito ogni dettaglio dellaavvenuta lo scorso maggio. La perizia, redatta dall’esperto del Soccorso Alpino, ha stabilito i tempi necessari per il salvataggio. Il tecnico di elisoccorso, presente all’aerobase di Pasian di Prato, è stato allertato troppo tardi.Leggi anche: ITALIA – Violento incendio nel palazzo, lei prova a salvarsi: morta così, terribileL’ultima disperata richiesta di aiutoFanno discutere gli audio diffusi dal Tg1, che raccontano gli ultimi attimi di vita delle