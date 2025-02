Dayitalianews.com - Tragedia a scuola: professoressa 50enne colta da malore. Purtroppo inutili i soccorsi. Colleghi e alunni sotto choc. E’ successo presso l’istituto Pantaleoni di Frascati

improvviso durante le lezioniUna docente di 50 anni, Jllen Camugino, ha perso la vita nella mattinata di giovedì 27 febbraio alProfessionale Maffeodi. La donna è statada unimprovviso mentre si trovava a. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.Lutto e momenti di raccoglimento nelLa notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità scolastica, che ha deciso di dedicare una giornata di raccoglimento in sua memoria. In una circolare ufficiale, laha annunciato che nella giornata di venerdì 28 febbraio l’attività didattica sarà sospesa nella prima ora per permettere a docenti e studenti di commemorare la collega scomparsa.