Tragedia a scuola | la prof corre in bagno poi muore davanti a colleghi e studenti

Dramma in un istituto scolastico. La comunità dell’istitutoessionale Maffeo Pantaleoni di via Brigida Postorino a Frascati è stata sconvolta dalla tragica scomparsa dellaessoressa Jllen Camugino, 48 anni. L’intero corpo docente e glisi sono trovati improvvisamente di fronte a un evento inaspettato che ha lasciato tutti sotto choc.L’episodio si è verificato intorno alle 10:30 del mattino, quando l’insegnante, dopo essersi recata ina causa di un malessere, ha iniziato a perre il corridoio del secondo piano che conduce alle aule. Proprioagli uffici amministrativi, è stata colpita da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.Leggi anche:, studente vola giù dalla finestra, è gravissimoessoressaUn tragico evento che ha gettato nello sconforto l’intera