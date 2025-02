Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-02-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione sta progressivamente calando di intensitàsulla rete viaria della capitale sulla raccordo anulare perintenso permangono Tuttavia incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra la Nomentana il bivio con laL'Aquila è ancora sul raccordo nella zona sud in carreggiata esterna ora code dalla Laurentina fino all'uscita Tuscolana ci sono disagi sul tratto Urbano dellaL'Aquila causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Pittaluga incidente che provoca code dalla tangenziale est da Portonaccio in direzione della raccordo ma ci sono cose anche verso la tangenziale a partire dall'uscita di via Filippo Fiorentini ripercussione code sulla stessa tangenziale est da viale Castrense al bivio con laL'Aquila abbiamointenso sulla Nomentana tra Montesacro San Basilio sulla Tiburtina tra il verano a Casal Bruciato sulla Tiburtina la polizia locale Ci sentiamo un incidente avvenuto nella zona di Portonaccio la stessa polizia locale Ci sentiamo un altro incidente sulla Prenestina tra Colle del Sole via di Rocca Cencia dobbiamo nell'estrema periferia est Ci sono code all'altezza di via Prenestina Nuova sulla Cristoforo Colombo Infine abbiamo code da via di Mezzocammino via di Acilia in direzione di Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito