Traffico Roma del 28-02-2025 ore 14 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità aumentano gli autobus a metano con il caratteristico colore rossoil rinnovamento della flotta bus Atac prosegue Infatti con l'arrivo di 15 nuovi mezzi a metano da 12 m che portano il totale a 175 dei bus già operativi sulle strade della capitale la flotta a metano raggiungerà quota 322 mezzi entro lugliodomenica si rinnova l'appuntamento con la mezza maratonaostia l'evento è giunto alla sua cinquantesima edizione e avrà come protagonisti circa 13000 atleti che si sfideranno Sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri e chiusura aldeviazioni o limitazioni per 28 linee di bus