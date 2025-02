Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-02-2025 ore 11:30

Luceverdequarti del riduzione un incidente rallenta ila Centocelle in via dei Gelsi tra via dei Castani e via delle Betulle migrazione di incidente anche al tufello in Capraia siamo in prossimità di via Monte Massico violentemente incidente anche in Piazza Venezia chiuso corso Regina Maria Pia per accertamenti tecnici sulla sede stradale tra Viale della Vittoria in via Luigi Borsari terminati invece lavori in via di Donna Olimpia tra Piazza Don Olimpia e via Vitellia e nel pomeriggio dalle 18:30 alle 19:30 è in programma una manifestazione in via Ottaviano siamo di piazza Risorgimento sono possibili disagi in zona lavori notturni poi in via di Porta Cavalleggeri dalle 21 alle 6 transito su carreggiata ridotta tra via della Stazione di San Pietro e via dei Cavalleggeri in direzione delle Mure aureliane bene per i dettagli di queste date notizie così consultare il sito