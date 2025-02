Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-02-2025 ore 08:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione la circolazione di male intenso sui principali strade consolari in entrata in città soprattutto su Cassia Flaminia Salaria e Pontina raccordo anulare rallentamenti a tratti in carreggiata interna tra due uscite Bufalotta in via Tiburtina proseguendo altri rallentamenti della Casilina allo svincolo per La via Ardeatina se sta situazione in carreggiata esterna tra Fiumicino e l'uscita per la via Pontina i comandamenti poi sul tratto Urbano dellaL'Aquila da Tor de Schiavi alla tangenziale s e su via del Foro Italico il tratto della tangenziale rallentamenti tra via Salaria via dei Campi Sportivi direzione dello stadio CUD e anche verso San Giovanni sulla tangenziale dall'uscita di San Lorenzo a viale Castrense bene per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sito