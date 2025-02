Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-02-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare allenamenti nella zona Nord in carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dal bivio per la Roma Firenze fino all'uscita La Rustica coda tratti anche nella zona sud in carreggiata esterna al bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dalla tangenziale a via di Tor Cervara in tangenziale code tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni code a tratti Che verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria non le ore 22 di questa notte al via i lavori alla passeggiata di Ripetta che resterà chiusa tra Lungotevere in Augusta e via Della Penna La riapertura domani mattina alle 5 Ricordami lavori in viale della Piramide Cestia tra Porta San Paolo e piazza Albania in direzione del Circo Massimo si transita su carreggiata ridotta chiusa anche la pista attenzione ai divieti di sosta nel quadrante Sud in via Appia Antica per muro pericolante transito a senso unico alternato regolato da semaforo tra il bivio per la Ardeatina e via Appia Pignatelli possibile formazione di code nelle due direzioni https://storage.