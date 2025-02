Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-02-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeme trovati dalla redazione un incidente rallenta ilsulla Roma Fiumicino all'altezza del Bivio con la 12 Roma Civitavecchia in direzione Roma sull'autosole segnaliamo nei banchi tra Orvieto e Fabro possibile lentamente per lavori sulla via Salaria tra sigillo e Antrodoco dove si viaggia a senso unico alternato all'interno della galleria sul Raccordo Anulare i rallentamenti a tratti in che si intende per uscita Roma nord della via Nomentana e proseguendo altri rallentamenti dalla Casilina allo svincolo per La via Ardeatina a Roma in via del Foro Italico per un incidente Ci sono code tra via Nomentana e Corso di Francia verso lo stadio lavori notturni sulla A1 Roma Napoli chiusa dalle 22 alle 5 l'entrata di Colleferro in direzione Napoli con la stessa fascia oraria verrà chiusa anche l'entrata di Ferentino in direzione della capitale della signora Marazzi pienamente tutto a più tardi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.