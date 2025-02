Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni Turche: Guzide Scopre La Verità Su Kaan!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Le prossime puntate disaranno un susseguirsi di colpi di scena: Güzide scoprirà lasu, Tolga si ribellerà al padre e Ozan rischierà di morire dopo essere stato tradito dal tassista.: Ozan in pericolo di vita, il tassista gli spara nel cuore della forestaLe prossime puntate disaranno cariche di tensione e colpi di scena, soprattutto per Ozan, che si ritroverà nuovamente a lottare per la propria vita. Questa volta, la minaccia arriverà direttamente da Oltan, il quale lo costringerà a consegnare una somma di denaro, probabilmente parte di un’operazione poco pulita. Ozan, pur di evitare conseguenze peggiori, accetterà l’incarico, ma il viaggio che affronterà per portare a termine questa missione si trasformerà in un incubo.Per raggiungere il luogo della consegna, Ozan si affiderà a un taxi, ma il tassista si rivelerà un sicario.