Lanazione.it - Tra pallone e Falcone. Garlando nelle scuole

Doppio incontro con Luigioggi. Una delle firme più note della Gazzetta dello sport e affermato scrittore per ragazzi incontra ledel territorio. La serie Gol! con le mitiche Cipolline protagoniste di tante partite e avventure, ha appassionato migliaia di ragazzi, così come "Per questo mi chiamo Giovanni", il racconto della vita dipensato per gli adolescenti e letto in tutte leitaliane. Per questo sarà l’ospite di oggi alle 10 della scuola Cesalpino di Arezzo per un attesissimo incontro con circa 150 studenti delle classi seconde e terze della scuola media. Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 sarà a Terranuova, per la presentazione del libro Luce e Mario, un romanzo che intreccia passato e presente, portando alla luce temi universali. A tutti gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo grado verrà donato il romanzo prima dell’evento.