Tour de France l’edizione 2027 verso la partenza in Gran Bretagna | annuncio atteso a breve

Leggi su Sportface.it

Ildeè pronto a tornare in, con quella che sarà ladedeldellade Boucle. A rivelarlo è la BBC, che afferma di avere fonti molto affidabili secondo cui la trattativa tra gli organizzatori dele i vertici delle autorità sportive britanniche è ormai chiusa. L’ufficiale dell’assegnazione potrebbe addirittura arrivare già nel prossimo mese, stando a quanto riportato dalla principale emittente televisiva d’Oltremanica.Non sarà in caso una prima volta assoluta, dal momento che ildeè partito dallagià nel 2007 e nel 2014, quando lo Yorkshire fu teatro della “d Depart” che vide Vincenzo Nibali subito in maglia giallail trionfo di Parigi. Le partenze oltre la Manica tradizionalmente portano bene al ciclismo italiano, visto che anche1998 vinta dall’indimenticato Marco Pantani si era aperta in quel di Dublino con una tre giorni tutta irlandese.