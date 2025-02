Lopinionista.it - Totoconduttore per Sanremo 2026: Carlo Conti è il favorito, ma attenzione ad Alessandro Cattelan e Stefano De Martino

– Con la conclusione della 75esima edizione del Festival di, gli occhi sono già puntati sul prossimo anno.ha già confermato il suo ruolo da direttore artistico, ma non ancora quello per la conduzione: toccherà di nuovo a lui? Secondo gli esperti Sisal, non sembrano esserci dubbi vista la quota di 1,10 ma il presentatore toscano dovrà guardarsi due agguerritissimi rivali che sognano di salire sul palco dell’Ariston da protagonisti:De. Rispettivamente offerti a 3,35 e 3,50, sono infatti loro i principali candidati per rubare la scena alla possibile quinta conduzione di. Le chance di vedere invece una donna protagonista del palco sono ancora molto basse: la favorita rimane Antonella Clerici, a 33, seguita da Geppi Cucciari in quota a 50.