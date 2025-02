Puntomagazine.it - Torre del Greco, Furto: Carabinieri arrestano una donna

del. Laaveva derubato un uomo all’interno di un ufficio postale privato. Le indagini hanno permesso di risalire ad un altrodeldella locale stazione stanno percorrendo via Piscopia quando vengono chiamati da un cittadino. Pare che alcune persone stiano commettendo dei furti nel vicino corso Vittorio Emanuele.La gazzella arriva sul posto e nota un uomo che sta litigando con una. La tiene per il braccio e, quando vede i, chiede il loro aiuto. I militari riportano la calma e costruiscono la vicenda.La, la 34enne M******** K******* M********, già nota alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, ha appena derubato quell’uomo all’interno di un ufficio postale privato.La 34enne, approfittando della distrazione del malcapitato, aveva afferrato la sua carta di credito per poi fuggire.