Torni a casa Grande Fratello Amanda Lecciso eliminata L’annuncio di Signorini | il motivo

Nella puntata delandata in onda ieri sera, 27 febbraio 2025, il pubblico ha assistito a momenti diintensità e colpi di scena. Uno dei momenti più attesi è stato l’eliminazione di, che ha dovuto abbandonare ladopodi Alfonso. Al televoto erano state nominate cinque concorrenti: Helena Prestes,, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Maria Teresa Ruta. La competizione è stata accesa, con ciascuna delle nominate che ha cercato di conquistare il favore del pubblico per proseguire la propria avventura nel reality.>> “Una follia, assurdo”., reazione choc dopo la sfuriata di LorenzoLa serata è stata caratterizzata anche da altri momenti salienti. In particolare, Javier Martinez ha festeggiato il suo 30º compleanno all’interno della, ricevendo una sorpresa speciale: l’ingresso di suoJuan Manuel, che ha emozionato profondamente il concorrente argentino.