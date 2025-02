Ilrestodelcarlino.it - Torna ’San Giorgio in ... Canto’. L’appuntamento è il 23 marzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stata fissata per il 23, alle 21 nel teatro comunale, la data di svolgimento della terza edizione di "Sanin . Canto", il festival canoro di Porto Sanideato e diretto dal maestro Valerio Marcantoni di ’Musical Insieme’. Le prime due edizioni hanno fatto registrare un ottimo successo sia di partecipanti al concorso che di pubblico. Tanto da far dire all’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, che si tratta di un super evento, il primo del genere organizzato a Porto San. Si è detta orgogliosa di averlo avallato e che merita di essere inserito nel cartellone delle manifestazioni. Inoltre ne augura la ripetizione negli anni tanto da divenire un evento caratterizzante la città di Porto Sane per il quale auspica lunga vita. Il festival avrà come presentatrice d’eccezione, la dottoressa, Maria Teresa Scriboni, che ha gestito le prime due edizioni in maniera impeccabile.