Torna il mercato di Confesercenti sui Lungarni di Tramontana

Pisa, 28 febbraio 2025 - Sta per arrivare il primo appuntamento dell’anno con ilsuitargato Confesercent i e Anva Pisa. Domenica 2 marzo per l’intera giornata saranno presenti i banchi suiPacinotti e Mediceo fino a piazza Mazzini. “Siamo davvero soddisfatti di riportare i banchi sui– spiega il presidente Anva Pisa, – per un appuntamento da sempre atteso dai pisani e non solo. Una collocazione in pieno centro che favorirà lo shopping all’aperto”. Con questoe Anva Pisa iniziano il loro programma di appuntamenti straordinari, programma che vedrà anche il debutto a Marina di Pisa fissato per domenica 9 marzo. Ma parallelamente all’organizzazione degli eventi commerciali straordinari, l’associazione di categoria dei commercianti pisani sta proseguendo il dialogo con l’amministrazione comunale e l’assessore al turismo e commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini per il riassetto di alcuni mercati cittadini.