Torna Forum in Masseria di Vespa | la politica a confronto a Saturnia

AGI - Laa riunirsi a, per la rassegna invernale delin, la rassegna economica eorganizzata da Brunoe Comin & Partners a partire dal 2021 e giunta ormai alla quinta edizione. Come nel 2024, anche nel 2025 l'evento si svilupperà in due edizioni: la “Winter Edition”, presso le Terme di, e l'edizione estiva pressoLi Reni, a Manduria. Fino a domani, ministri, ad delle grandi imprese e politici si confronteranno sui temi cruciali per lo sviluppo dell'Italia e dell'Europa, come gli aspetti legati alla formazione e alle nuove professioni emergenti, all'innovazione nel settore agroalimentare e all'importanza delle infrastrutture per la competitività del sistema Paese. Tra i diversi argomenti che saranno approfonditi anche la transizione energetica, con un focus su rinnovabili e nucleare, la centralità della cultura nello sviluppo economico e l'accessibilità, elemento imprescindibile per un futuro più equo, blue economy come pilastro economico per il futuro.