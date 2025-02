Torino la 12enne violentata alla stazione di Porta Nuova | Nel suo cellulare sesso nelle app e altri incontri dal vivo

Leggi su Open.online

Una ragazzina di 12 anni ha denunciato di essere statanelladi. Ma l’indagine per stupro sembra aver trovato l’evidenza che non si è trattato di un episodio isolato. E cheuomini l’avrebbero adescata. Secondo il racconto della ragazza la violenza è avvenuta nei bagni. E ora la procura indaga per identificare glipresunti stupratori. Il primo accusato, un ragazzo di 20 anni, durante l’udienza davanti al Gip ha detto: «È venuta lei da me. Non pensavo che avesse 12 anni. Sembrava molto più grande. Siamo andati nel bagno insieme e lo abbiamo fatto. Non l’ho mai costretta».LadiLa storia comincia con un intervento della Polizia Ferroviaria. Chiamata da due turisti olandesi che volevano utilizzare i servizi dellae che avevano trovato il bagno occupato, sentendo anche dei gemiti provenire dall’interno.