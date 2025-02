Cataniatoday.it - Topi d'appartamento in via Empedocle, beccati sul balcone e arrestati

La polizia ha arrestato due uomini, di 27 e 30 anni, per tentato furto in abitazione. Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di “Borgo Ognina”, durante il pattugliamento delle zone più esposte a questo tipo di reati, percorrendo la via, hanno notato due uomini, armeggiare sul.