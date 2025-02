Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe con i denti di platino alla sfilata di Diesel: ecco il significato del suo “sorriso metallico”

Non una semplice protesi dentaria, ma un vero e proprio status symbol. Il grillz, la dentatura metallica amata dai rapper, è l’ultimo accessorio sfoggiato dadidurante la Milano Fashion Week. Un dettaglio che non è passato inosservato, e che racconta molto del personaggio e del mondo che rappresenta. Archiviato il Festival di Sanremo, con le polemiche sulla collana “censurata”,torna a far parlare di sé, questa volta per ildi. Il suo grillz, come si chiama in gergo la “era” metallica, non è infatti un semplice accessorio, ma un gioiello personalizzato, realizzato su misura per lui da A Jewellers.Un dettaglio che non è sfuggito ai fotografi, e che ha subito acceso la curiosità dei fan. Quanto costa undel genere? Al momento, il valore del grillz diresta un mistero: il marchio, sui social, si è limitato a condividere un primo piano della protesi, senza fare riferimento al prezzo.