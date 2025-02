Biccy.it - Tommy Cash arriva in Italia, Malgioglio prende posizione

Mancano più di due mesi all’Eurovision Song Contest, eppure c’è un cantante che sta già facendo ampiamente parlare di sé e il suo brano ne giova, visto che sta scalando le classifiche di tutta Europa. Ormai da quasi due settimane non si fa che discutere die della sua Espresso Macchiato, soprattutto per la frase “sudo come un mafioso”. Dopo giorni di polemiche,stasera sarà in un programma tvno, a Propaganda Live e quasi certamente replicherà alle critiche che gli sono state mosse.Tra i tanti che hanno parlato dell’artista estone c’è anche Cristiano, che a Adnkronos ha dichiarato cheè noto per le sue provocazioni e grazie alla grande pubblicità che gli stanno facendo potrebbe anche battere Lucio Corsi con Vorrei Essere Un Duro (che intanto è scivolato alla 15esimanella classifica degli scommettitori).