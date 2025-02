Tom Hiddleston risponde alle voci di un suo ritorno come Loki nei nuovi Avengers

Leggi su Cinefilos.it

Tomdi un suoneiTomha interpretato per la prima volta il Dio dell’Inganno in Thor del 2011, riprendendo poi il ruolo in molteplici prodotti del MCU, per giungere infine alla serie TV Disney+,. Per l’attore britannico è stato un bel viaggio, che ha lasciato intendere che potrebbe essere finito dopo l’epico episodio finale della seconda stagione di. Il Dio dell’Inganno a è diventato il Dio delle Storie ed è ora probabilmente l’essere più potente dell’intero MCU, in quanto alimenta il nuovo Multiverso ricreato.Dobbiamo credere che questo lo renderà un attore importante in: Doomsday e: Secret Wars. Tuttavia, con Kang il Conquistatore fuori dai giochi, è possibile chesia stato pensato solo per spiegare la creazione del Multiverso e poco altro.