Ilrestodelcarlino.it - ’Toccando il vuoto’, Guenzi si "spinge oltre"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora uno spettacolo in prima nazionale al Teatro Gentile di Fabriano. Stasera (ore 21), al termine di una residenza di allestimento, debutta ‘Toccando ildel drammaturgo scozzese David Greig, diretto da Silvio Peroni e interpretato da Lodo, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta. L’evento, inserito nella stagione promossa dal Comune e dall’Amat, è prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, Argot Produzioni e Accademia Perduta/Romagna Teatri, nella traduzione di Monica Capuani. Rappresentato per la prima volta in Italia, il testo, recensito in maniera molto positiva dalla critica estera, pone alla base dell’opera il tema delle scelte, etiche e non, che circondano gli eventi. Tratto da una storia vera, la pièce è ambientata nel 1985 durante la scalata nelle Ande Peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson () e Simon Yates (Anzaldo) restano vittime di un incidente durante la fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo.