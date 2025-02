Tiffany Dover non è morta in diretta TV dopo essersi vaccinata contro la Covid-19

Leggi su Open.online

Tornano a circolare diverse condivisioni Facebook riguardanti l’infermiera americana, assieme ad altre clip fuori contesto di persone che perdono i sensi (come il conduttore brasiliano che sviene in). Al solito si parla di presunte morti dovute ai vaccinila-19 che continuano a circolare nelle pagine No vax. Vediamo di cosa si tratta.Per chi ha fretta:Circolano da sempre diverse clip dove si vedrebbero presunte morti ina seguito della vaccinazione.Il primo e più emblematico è il filmato dove si vedere l’infermierasvenire a seguito della prima dove Pfizer.Si tratta di casi decontestualizzati che hanno ben altre spiegazioni.AnalisiLe condivisioni con la clip diassieme ad altre fuori contesto si presentano nel seguente modo:Il caso(quando Trump definiva i vacciniun «miracolo medico»)Del caso diche si sosteneva fosse finita in terapia intensiva a causa del vaccino ne avevamo trattato qui.