Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Nené, dal Santos di Pelè alla Juve, fino al prestito in comode rate annuali al Cagliari di Gigi Riva, con cui vinse lo scudetto

Un bel gol, di rapina si direbbe oggi, da centrattacco si sarebbe detto 60 anni fa: pure se quella definizione, nel caso in oggetto, aveva creato già non pochi problemi.Essì, a segnare in-Catania del 28 febbraio 1965 era stato Claudio Olinto de Carvalho, meglio conosciuto come, approdato adopo l’esperienzantus, durata un anno solo perché gli si chiedeva di fare “il centrattacco” appunto. Figlio di un difensore, pure lui soprannominato, che dopo il calcio, in un’epoca in cui era perlopiù un diletto, si era messo a fare l’elettricista. E altrettanto avrebbe voluto la mamma per il piccolo Claudio: la scossa però ardi frontemaglia del. C’èal provino che Claudio sostiene: ha solo diciassette anni, ma è già O’Rei per quel che ha fatto qualche mese prima ai Mondiali.