Ilfattoquotidiano.it - “Ti faccio fare la fine di” di Giulia Cecchettin: condannato ad Aosta il ventenne che aveva minacciato la fidanzata

È statoa un anno e sei mesi di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di, Marco Tornatore, ilvaldostano accusato di atti persecutori nei confronti della ex. Il giovane, secondo l’accusa, avrebbe continuato a perseguitarla dopo ladella relazione nel dicembre 2022, arrivando, nell’autunno 2023, a minacciarla con la frase: “Tiladi quella là”, un chiaro riferimento al femminicidio di, la studentessa trucidata dall’ex fidanzato Filippo Turetta,all’ergastolo. La pena per Tornatore è stata sospesa dal giudice, ma con la condizione che l’imputato risarcisca la vittima con 15.000 euro. La ragazza, all’epoca minorenne, si era costituita parte civile nel processo. La procura di, con il pm Luca Ceccanti,chiesto una condanna a un anno e dieci mesi e, dopo dieci giorni in carcere,ottenuto la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.