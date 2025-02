Inter-news.it - Thuram titolare in Napoli-Inter? Inzaghi fa luce sulle sue condizioni

Leggi su Inter-news.it

È ormai chiaro che Marcusabbia recuperato dall’infortunio. Ma il francese riuscirà a partirein? Simonerivela qualcosa in piùdel francese.RECUPERO – Nell’ultima settimana c’è stata grande apprensione attorno a Marcus. L’attaccante ha dovuto necessariamente dare forfait nella gara di campionato contro il Genoa e in quella di Coppa Italia contro la Lazio a causa dell’infortunio alla caviglia. All’orizzonte, adesso, c’è, gara fondamentale per il proseguo della stagione nella quale l’apporto del francese risulterebbe preziosissimo. Dopo la notizia del recupero e del rientro in gruppo negli ultimi allenamenti, ci si chiede dunque seriuscirà anche a partiredomani pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona.