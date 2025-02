Thuram | Napoli-Inter molto importante Inzaghi mi ha…

Leggi su Ilnerazzurro.it

vistato da DAZN, l’attaccante dell’Marcusha parlato della sconfitta contro la Juve, del big match con ile degli obiettivi stagionali.Sul derby d’Italia con il fratello“È stato speciale giocare contro mio fratello in una partita così. Abbiamo condiviso tanti momenti da piccoli, vederlo in campo con me è stato emozionante”.La sconfitta con la Juve“Abbiamo perso un’occasione per conquistare tre punti contro un avversario che conosciamo bene. Ora dobbiamo ripartire e continuare a lavorare per vincere”.Su Kolo Muani“Non è una sorpresa. Lo conosciamo bene, ha qualità indiscutibili. Al PSG ha avuto qualche difficoltà, ma alla Juve sta facendo quello che sa fare meglio”.La sfida con ilsarà decisiva?“Non lo so, ci sono ancora tante partite. Ma è uno scontro diretto tra prima e seconda, sarà”.