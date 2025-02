Inter-news.it - Thuram: «Inter, lo scudetto mi motiva! Nuovo record per i gol»

in un’vista realizzata da DAZN per l’avvicinamento a Napoli-, scontro diretto per lo, ha parlato anche della sfida con la Juventus dove ha sfidato suo fratello e non solo.CONTRO IL FRATELLO – Marcustorna alla sfida contro la Juventus: «Abbiamo perso una grande chacne di fare tre punti contro un avversario che conosciamo. Volevamo vincere, ma non ce l’abbiamo fatta. Ora dobbiamo ripartire e lavorare. Giocare contro mio fratello è stato un momento speciale, mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso insieme tanti allenamenti da piccoli».SUL CENTRAVANTI –sull’arrivo di Kolo Muani alla Juventus: «Randal è fortissimo, lo abbiamo visto quando era all’Eintracht Francoforte, poi al PSG ha avuto qualche difficoltà col mister ma non cambia la qualità del giocatore».