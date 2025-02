Internews24.com - Thuram Inter, l’annuncio di Inzaghi sul rientro del francese: la scelta in vista del Napoli!

di Redazionedisuldel: laindelche fa sognare i tifosiistiMarcusha ampiamente recuperato dall’infortunio alla caviglia e ci sarà per. Lo ha confermato lo stesso Simone, il quale in conferenza stampa alla vigilia ne ha parlato così, lasciando comunque qualche puntorogativo sulla possibilità di vederlo dal primo minuto o solo a gara in corso.SUE SUGLI INDISPONIBILI – «Per quanto riguarda gli indisponibili ne abbiamo 4, non ci saranno Sommer, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski. Il problema è che Carlos Augusto, Darmian e Zalewski sono 3 giocatori nello stesso ruolo, potrebbe esserci anche un cambio di sistema, lo abbiamo fatto in corsa martedì in Coppa Italia. Vedremo quello che faremo.