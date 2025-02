Juventusnews24.com - Thuram esalta Kolo Muani: «È fortissimo, quello che sta facendo alla Juve è quello che sa fare». Poi rivela questo su suo fratello e sulla sconfitta nel derby d’Italia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24e parla di suo: tutte le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter sui bianconeriL’attaccante dell’Inter Marcusha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la partita contro la, in particolare soffermandosi su suo– «Giocare contro miominore è stato un momento speciale, mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso tanti allenamenti nei campi da piccoli. E’ stato un bel momento. La? Abbiamo perso una grande chance ditre punti contro un avversario che conosciamo. Volevamo vincere, ma non ce l’abbiamo fatta; ora dobbiamo ripartire e lavorare e continuare a provare a vincere le partite».– «Randal è un giocatoree lo abbiamo visto quando era all’Eintracht Francoforte, al Psg ha avuto qualche difficoltà col mister ma non cambia la qualità del giocatore; anche in Nazionale fa cose bellissime.