Thuram a Dazn | Napoli Inter è molto importante Il mister? Mi ha aiutato dal primo giorno Lo scudetto…

di Redazioneai microfoni diha parlato diin programma nel weekend ma ha anche svelato dei retroscena su Inzaghi e tanto altroRaggiunto dai microfoni diha presentato la sfidache andrà in scena sabato 1 marzo ma ha parlato anche di tanto altro.FRATELLI E RIVALI CHE EFFETO FA? – «Era un momento speciale, giocare con tuo fratello piccolo in una partitacome il derby d’Italia è sempre speciale condividere il campo con lui. Mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso tanti allenamenti nei campi da piccoli. Bel momento».DERBY D’ITALIA, COSA VI LASCIA? – «Abbiamo lasciato passare una grande chance di fare 3 punti contro un avversario che conoscevamo. Volevamo vincere, ma non ce l’abbiamo fatta, dobbiamo ripartire e lavorare e continuare a provare a vincere le partite».