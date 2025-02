Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, il Corriere della Sera: «Non lo sopporto e non sono l’unico». Clamoroso retroscena di un bianconero

di RedazioneNews24, il: «Non loe non solo».riguardante un giocatoreSpunta unriguardantee la. Stando a quanto riportato dalsarebbe spuntata nelle scorse ore una frase diretta al tecnico.«Non loe non. Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina» avrebbe confessato un calciatoreJuve a un amico, sfogandosi così contro il tecnicodopo l'eliminazione contro l'Empoli.