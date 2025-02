Calciomercato.it - “Thiago Motta doveva essere già esonerato”: sentenza in diretta

Leggi su Calciomercato.it

Verdetto durissimo su, c’è chi invoca a gran voce l’esonero da parte della Juventus: annuncio che demolisce l’allenatoreIn una situazione normale, avere qualche ora di riposo in più, prima della prossima partita, gioverebbe e non poco. Per la Juventus attuale, forse, è più un problema dover aspettare fino a lunedì per tornare in campo contro il Verona. Weekend molto lungo e particolare da gestire, per i bianconeri, che con gli scaligeri andranno a caccia di riscatto ma intanto devono cercare di compattarsi, dopo il flop in Coppa Italia contro l’Empoli che ha reso l’atmosfera piuttosto pesante attorno a.“già”:in– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In queste ore si sono già susseguite voci sulla posizione in panchina die sui rapporti con lo spogliatoio, a restituire un clima piuttosto delicato.