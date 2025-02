Juventusnews24.com - Thiago Motta, confessione di spogliatoio: «Confronto con la squadra subito dopo la partita». La ricostruzione e cosa è successo

di Redazione JuventusNews24: «con lala». Lail match contro l’EmpoliSecondo quanto ricostruito da La Stampa,la sconfitta con l’Empoli e conseguente eliminazione dalla Coppa Italiaha cambiato registro, sia a livello comunicativo sia nel rapporto con i giocatori, dato che ha voluto tenerea rapporto lanegli spogliatoi.Non è solito a parlare a caldo ai giocatori immediatamente post-, aspettando sempre di effettuare un’analisi lucida e a freddo il giornola gara. Stavolta è stato diverso. L’allenatore sta provando a combattere la sindrome d’arrivismo che aleggia nello: «In troppi si sentono appagati per il semplice fatto di essere arrivati alla Juve, senza capire di essere appena all’inizio anche perché da queste parti se non vinci praticamente non esisti» questa l’interpretazione del quotidiano.